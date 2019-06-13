РЕН ТВ: в отношении Лунева заводили уголовное дело. В 17 лет он пытался украсть куртку на рынке

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев вчера, 12 июня, устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». После инцидента спортсмен некоторое время провел в полицейском участке. Проблемы с законом у игрока были и раньше.

РЕН ТВ сообщает, что в 17 лет Лунев был пойман при попытке украсть куртку на рынке в Москве. Стоимость потенциального ущерба составила 2,5 тысячи рублей, В отношении несовершеннолетнего возбуждали уголовное дело по статье «Кража».