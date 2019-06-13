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    РЕН ТВ: в отношении Лунева заводили уголовное дело. В 17 лет он пытался украсть куртку на рынке

    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев вчера, 12 июня, устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». После инцидента спортсмен некоторое время провел в полицейском участке. Проблемы с законом у игрока были и раньше.

    РЕН ТВ сообщает, что в 17 лет Лунев был пойман при попытке украсть куртку на рынке в Москве. Стоимость потенциального ущерба составила 2,5 тысячи рублей, В отношении несовершеннолетнего возбуждали уголовное дело по статье «Кража».

    • Во «Внуково» на Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: РЕН ТВ

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    13.06.2019 20:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 14 июня 2019, 08:56

      Но не 9 миллиардов, как полковник и начальник подмосковного района.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 14 июня 2019, 07:43

      У пьяных нутро наружу часто вылазит.С дерьмецом парень походу оказался.А что куртку украл,так сейчас времена такие ,многие воруют не скрываясь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      Опускатель коняжек 14 июня 2019, 05:27

      Как у нас любят в прессе в частности гавно раскапывать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Опускатель коняжек 14 июня 2019, 05:41

      Им только повод дай,раскопать что-нибудь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 июня 2019, 02:58

      По молодости чудил, аж самому страшно, благо что телефоны с камерами появились только через пару лет. Ну, а сейчас, я конечно осуждаю Лунёва.

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 14 июня 2019, 02:21

      Быдло он... по роже видно что дерьмо...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2019, 22:39

      интересно на кого он в аэропорту наехал видимо на родственника с РЕН тв вот тебе и око за око

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 июня 2019, 22:08

      Как сказал один киногерой: "Носи пальто и мечтай о чем-нибудь великом." Мало ли какие скелеты у людей в шкафу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 13 июня 2019, 22:06

      ну, что ж.... выпускайте говно))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 июня 2019, 21:07

      Мельчает человечище! А как хорошо начинал,и вдруг-хулиганка...Питер совсем обесценивает личность,понаехали там ...

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 июня 2019, 20:42

      Рецидивист!!!

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