Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    «Реал» может продать Асенсио за 100 миллионов. Отступные за игрока – 700

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    После приобретения Эдена Азара, Луки Йовича и Ферлана Менди мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость. «Реал» готов расстаться с несколькими игроками, в число которых входит и Асенсио.

    Испанский клуб отпустит 23-летнего футболиста, если получит предложение в размере от 100 миллионов евро. При этом сумма отступных за испанца составляет 700 миллионов евро.

    • Контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел за мадридцев 44 матча, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

    Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» пытались купить Асенсио, «Реал» ответил отказом

    «Тоттенхэм» хочет купить Асенсио. «Реал» напомнил, что отступные за хавбека – 700 миллионов

    Источник: Cadena SER

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +579

      Alex Flash 50 минут назад

      6 голов за сезон и 100 лимонов? Бредьте и дальше господа сливочные

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru