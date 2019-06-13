«Реал» может продать Асенсио за 100 миллионов. Отступные за игрока – 700

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

После приобретения Эдена Азара, Луки Йовича и Ферлана Менди мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость. «Реал» готов расстаться с несколькими игроками, в число которых входит и Асенсио.

Испанский клуб отпустит 23-летнего футболиста, если получит предложение в размере от 100 миллионов евро. При этом сумма отступных за испанца составляет 700 миллионов евро.

Контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне он провел за мадридцев 44 матча, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» пытались купить Асенсио, «Реал» ответил отказом

«Тоттенхэм» хочет купить Асенсио. «Реал» напомнил, что отступные за хавбека – 700 миллионов