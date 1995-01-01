«Тоттенхэм» хочет купить Асенсио. «Реал» напомнил, что отступные за хавбека – 700 миллионов

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала» Марко Асенсио.

Лондонцы хотят приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

«Реал» обратил внимание лондонцев на то, что отступные за испанца составляют 700 миллионов евро.