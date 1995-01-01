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    «Тоттенхэм» хочет купить Асенсио. «Реал» напомнил, что отступные за хавбека – 700 миллионов

    «Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала» Марко Асенсио.

    Лондонцы хотят приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    «Реал» обратил внимание лондонцев на то, что отступные за испанца составляют 700 миллионов евро.

    • В этом сезоне Асенсио провел за мадридцев 44 матча, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 80 миллионов.

    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      fabio_c 1 минуту назад

      «Реал» обратил внимание лондонцев на то, что хрен вам, а не Асенсио

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