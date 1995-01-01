«Тоттенхэм» хочет купить Асенсио. «Реал» напомнил, что отступные за хавбека – 700 миллионов

«Реал» обратил внимание лондонцев на то, что хрен вам, а не Асенсио
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала» Марко Асенсио.
Лондонцы хотят приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
«Реал» обратил внимание лондонцев на то, что отступные за испанца составляют 700 миллионов евро.
- В этом сезоне Асенсио провел за мадридцев 44 матча, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 80 миллионов.