«Я всегда с карпами разбираюсь быстренько». Дзюба отдыхает на рыбалке

С карпами вообще все просто. Они же тебя не укусят и на хэр не пошлют.
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба решил начать отпуск с рыбалки.
Футболист опубликовал в своем инстаграме видео отдыха.
«В три утра подъем. С пяти утра уже сидим здесь. Сезон открыт. Артемка в деле. Я всегда с карпами разбираюсь быстренько», – сказал Дзюба в ролике.
- У Дзюбы давний конфликт с Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет «Ростов».
- Нападающий и тренер начали враждовать еще в «Спартаке».
- Карпин не видел Дзюбу в основном составе команды и регулярно отправлял его в аренду.