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    «Я всегда с карпами разбираюсь быстренько». Дзюба отдыхает на рыбалке

    Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба решил начать отпуск с рыбалки.

    Футболист опубликовал в своем инстаграме видео отдыха.

    «В три утра подъем. С пяти утра уже сидим здесь. Сезон открыт. Артемка в деле. Я всегда с карпами разбираюсь быстренько», – сказал Дзюба в ролике.

    • У Дзюбы давний конфликт с Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет «Ростов».
    • Нападающий и тренер начали враждовать еще в «Спартаке».
    • Карпин не видел Дзюбу в основном составе команды и регулярно отправлял его в аренду.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1548

      neveldomha 6 минут назад

      С карпами вообще все просто. Они же тебя не укусят и на хэр не пошлют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2529

      serppion 48 минут назад

      Вот cyчeныш языкастый!

      0
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