«Я всегда с карпами разбираюсь быстренько». Дзюба отдыхает на рыбалке

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба решил начать отпуск с рыбалки.

Футболист опубликовал в своем инстаграме видео отдыха.

«В три утра подъем. С пяти утра уже сидим здесь. Сезон открыт. Артемка в деле. Я всегда с карпами разбираюсь быстренько», – сказал Дзюба в ролике.