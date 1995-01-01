Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси

Во Франции легче забивать,да и псж на две головы сильнее всех
Во вторник нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил сотый гол в карьере, поразив ворота Андорры в матче отбора Евро-2020.
Это достижение покорилось футболисту в возрасте 20 лет и 173 дней.
Таким образом, Мбаппе достиг данной отметки быстрее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Португалец забил сотый гол в карьере в 22 года и 356 дней, а аргентинец – в 22 года и 97 дней.
Помимо «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе выступал за «Монако».