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    Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси

    Во вторник нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил сотый гол в карьере, поразив ворота Андорры в матче отбора Евро-2020.

    Это достижение покорилось футболисту в возрасте 20 лет и 173 дней.

    Таким образом, Мбаппе достиг данной отметки быстрее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    Португалец забил сотый гол в карьере в 22 года и 356 дней, а аргентинец – в 22 года и 97 дней.

    Помимо «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе выступал за «Монако».

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +632

      Жёлто-синий 5 минут назад

      Во Франции легче забивать,да и псж на две головы сильнее всех

      0
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      Рейтинг: +1478

      SarJr 49 минут назад

      о боже, ну нахера опять эти сравнения?! как можно сравнивать вообще игроков, которые находятся совершенно в разных условиях??? бесят уже эти сравнения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +410

      Tyler_Stark 50 минут назад

      Если всю карьеру проведёт во Франции, то и рекорд Пеле побьёт

      0
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      Рейтинг: +6384

      KLIM777 1 час назад

      Значит рекорды Месси и Роналду могут быть побиты

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      Рейтинг: +3117

      ivan-football-fan > KLIM777 1 час назад

      ...или не побиты)))
      В общем, одно из двух)))
      1. Блондинку спрашивают: - "Какой шанс встретить динозавра на улице?". Та отвечает: - " 50/50: либо встречу, либо нет..."
      2. Блондинку спрашивают, а какой шанс, что ты встретишь динозавра на улице?
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      Рейтинг: +6384

      KLIM777 > ivan-football-fan 1 час назад

      Смешно. ))

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