Менди – о переходе в «Реал»: «Счастлив подписать контракт с самым большим клубом в мире»

Новичок «Реала» Ферлан Менди прокомментировал свой переход из «Лиона» в мадридский клуб.

«Счастлив подписать контракт с самым большим клубом в мире и присоединиться к великолепному тренеру, который поможет мне прогрессировать. Хотел бы поблагодарить президента «Лиона», персонал, болельщиков и партнеров по команде за эти два года. Желаю вам всего наилучшего. Также хочу сказать спасибо своей семье, тренерам и всем, кто помогал мне», – написал Менди в твиттере.