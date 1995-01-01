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    Менди – о переходе в «Реал»: «Счастлив подписать контракт с самым большим клубом в мире»

    Новичок «Реала» Ферлан Менди прокомментировал свой переход из «Лиона» в мадридский клуб.

    «Счастлив подписать контракт с самым большим клубом в мире и присоединиться к великолепному тренеру, который поможет мне прогрессировать. Хотел бы поблагодарить президента «Лиона», персонал, болельщиков и партнеров по команде за эти два года. Желаю вам всего наилучшего. Также хочу сказать спасибо своей семье, тренерам и всем, кто помогал мне», – написал Менди в твиттере.

    • «Реал» купил французского фулбека за 48 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Презентация Менди на «Сантьяго Бернабеу» состоится 19 июня.

    Источник: Твиттер Ферлана Менди

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2294

      panmon 2 часа назад

      Очень рад подписать самый большой контракт с клубом?

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