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    «Ахмат» подписал вратаря «Томи» Мелихова

    «Ахмат» объявил о трансфере вратаря. Теперь выступать в Грозном будет уже бывший вратарь «Томи» Александр Мелихов.

    «Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение», – информирует пресс-служба «Ахмата».

    • В минувшем сезоне ФНЛ «Томь» заняла третье место.
    • Мелихов – воспитанник новокузнецкого футбола.
    • За «Томь» (с 2016 года) вратарь провел суммарно в РПЛ и ФНЛ 46 матчей, пропустил 66 голов.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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