«Ахмат» подписал вратаря «Томи» Мелихова

«Ахмат» объявил о трансфере вратаря. Теперь выступать в Грозном будет уже бывший вратарь «Томи» Александр Мелихов.

«Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение», – информирует пресс-служба «Ахмата».