«Ахмат» подписал вратаря «Томи» Мелихова

«Ахмат» объявил о трансфере вратаря. Теперь выступать в Грозном будет уже бывший вратарь «Томи» Александр Мелихов.
«Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение», – информирует пресс-служба «Ахмата».
- В минувшем сезоне ФНЛ «Томь» заняла третье место.
- Мелихов – воспитанник новокузнецкого футбола.
- За «Томь» (с 2016 года) вратарь провел суммарно в РПЛ и ФНЛ 46 матчей, пропустил 66 голов.