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    Журналист Алланазаров: «Гилерме «Спартаку» не нужен. Игрок хочет выбить у «Локомотива» улучшенный контракт»

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе «Спартака» к вратарю «Локомотива» Гилерме. Журналист Sport24 Максим Алланазаров, специализирующийся на спартаковском клубе, располагает иной информацией.

    «Гилерме «Спартаку» не нужен. В данный момент игрок хочет выбить контракт на значительно улучшенных условиях у «Локо». Через СМИ идeт прощупывание ситуации», – написал Алланазаров в телеграм-канале.

    • В сезоне-2018/19 Гилерме провел за «Локомотив» 42 матча во всех турнирах (17 – на ноль) и пропустил 43 гола.
    • Гилерме – вратарь сборной России.
    • Футболист играет в РПЛ с 2007 года.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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