Журналист Алланазаров: «Гилерме «Спартаку» не нужен. Игрок хочет выбить у «Локомотива» улучшенный контракт»

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе «Спартака» к вратарю «Локомотива» Гилерме. Журналист Sport24 Максим Алланазаров, специализирующийся на спартаковском клубе, располагает иной информацией.

«Гилерме «Спартаку» не нужен. В данный момент игрок хочет выбить контракт на значительно улучшенных условиях у «Локо». Через СМИ идeт прощупывание ситуации», – написал Алланазаров в телеграм-канале.