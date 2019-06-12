The Telegraph: Зинченко близок к продлению контракта с «Манчестер Сити» на пять лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлит контракт с клубом.

По информации The Telegraph, 22-летний футболист близок к подписанию с «Сити» нового соглашения сроком на пять лет.

Украинец убедил главного тренера Хосепа Гвардиолу, что является ценным игроком и хорошим конкурентом Бенжамина Менди на позиции левого защитника.