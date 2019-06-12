Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    The Telegraph: Зинченко близок к продлению контракта с «Манчестер Сити» на пять лет

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлит контракт с клубом.

    По информации The Telegraph, 22-летний футболист близок к подписанию с «Сити» нового соглашения сроком на пять лет.

    Украинец убедил главного тренера Хосепа Гвардиолу, что является ценным игроком и хорошим конкурентом Бенжамина Менди на позиции левого защитника.

    • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Нынешний контракт Зинченко истекает летом 2020 года.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2770

      BarStep 14 минут назад

      Думаю не продлят, найдут поинтереснее и надёжнее на эту позицию..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3744

      Спартач80 > BarStep 9 минут назад

      Поддержу-не вижу особой пользы от него...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru