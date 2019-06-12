The Telegraph: Зинченко близок к продлению контракта с «Манчестер Сити» на пять лет

Думаю не продлят, найдут поинтереснее и надёжнее на эту позицию..
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлит контракт с клубом.
По информации The Telegraph, 22-летний футболист близок к подписанию с «Сити» нового соглашения сроком на пять лет.
Украинец убедил главного тренера Хосепа Гвардиолу, что является ценным игроком и хорошим конкурентом Бенжамина Менди на позиции левого защитника.
- Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Нынешний контракт Зинченко истекает летом 2020 года.