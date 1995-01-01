«Ливерпуль» хочет получить за Ловрена 25 миллионов. На игрока претендует «Милан»

«Ливерпуль» может продать центрального защитника Деяна Ловрена.

По информации The Times, мерсисайдцы готовы выслушать предложения по хорвату в размере от 25 миллионов фунтов стерлингов (28 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что с 29-летним футболистом ведет переговоры «Милан».

Ловрен перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник провел 18 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Контракт Ловране с «Ливерпулем» истекает в 2021 году.

«Милан» ведет переговоры с Ловреном