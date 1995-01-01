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    «Ливерпуль» хочет получить за Ловрена 25 миллионов. На игрока претендует «Милан»

    «Ливерпуль» может продать центрального защитника Деяна Ловрена.

    По информации The Times, мерсисайдцы готовы выслушать предложения по хорвату в размере от 25 миллионов фунтов стерлингов (28 миллионов евро).

    Ранее сообщалось, что с 29-летним футболистом ведет переговоры «Милан».

    • Ловрен перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25,3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне защитник провел 18 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Ловране с «Ливерпулем» истекает в 2021 году.

    «Милан» ведет переговоры с Ловреном

    Источник: The Times

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Simeone0809 1 час назад

      Зачем продавать лучшего защитника мира?????

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