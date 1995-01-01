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    Экс-тренера молодежки «Саутгемптона» осудили на 24 года за сексуальные домогательства к игрокам

    Бывший тренер молодежных команд Боб Хиггинс был осужден на 24 года и три месяца за плохое обращение с молодыми футболистами.

    По информации BBC, 66-летний мужчина трогал с сексуальными намерениями 24 игрока, большинство из которых выступали в академиях «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед».

    В мае в ходе повторного судебного разбирательства Хиггинс был признан виновным по 45 пунктам обвинения в непристойном посягательстве в период с 1971-го по 1996 год. В прошлом году он был осужден по другой статье.

    Жертвы Хиггинса рассказали в суде о своих суицидальных мыслях и проблемах в отношениях на более поздних этапах жизни. Они заявили, что подвергались надругательствам во время мыльного массажа после упражнений, в машине Хиггинса, где он включал любовные песни, и в его доме, где он обнимал мальчиков на своем диване.

    Источник: BBC

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