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    The Telegraph: «МЮ» готов сделать новое улучшенное предложение Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает новое предложение голкиперу Давиду Де Хеа о продлении контракта.

    По информации The Telegraph, «МЮ» не хочет, чтобы испанец покидал клуб этим летом. Клуб готов предложить футболисту более выгодные условия по сравнению с его текущим соглашением, по условиям которого его зарплата составляет 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Ранее сообщалось, что вратарь хочет зарабатывать около 500 тысяч в неделю. Переговоры между «Юнайтед» и Де Хеа длятся на протяжении последних 18 месяцев, но до сих пор клуб оказывался принимать условия испанца.

    • Соглашение Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне 2020 года.
    • В сезоне-2018/19 голкипер провел за «МЮ» 47 матчей (10 – на ноль) и пропустил 63 гола.

    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа 25 миллионов, чтобы он ушел в «ПСЖ» летом

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    Источник: The Telegraph

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