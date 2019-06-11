The Telegraph: «МЮ» готов сделать новое улучшенное предложение Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает новое предложение голкиперу Давиду Де Хеа о продлении контракта.

По информации The Telegraph, «МЮ» не хочет, чтобы испанец покидал клуб этим летом. Клуб готов предложить футболисту более выгодные условия по сравнению с его текущим соглашением, по условиям которого его зарплата составляет 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что вратарь хочет зарабатывать около 500 тысяч в неделю. Переговоры между «Юнайтед» и Де Хеа длятся на протяжении последних 18 месяцев, но до сих пор клуб оказывался принимать условия испанца.

Соглашение Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне 2020 года.

В сезоне-2018/19 голкипер провел за «МЮ» 47 матчей (10 – на ноль) и пропустил 63 гола.

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