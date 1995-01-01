Живоглядов: «Сначала играли в ЛЕ с «Уфой», потом боролись за выживание. Сейчас предстоит ЛЧ с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался о трансфере в московский клуб из «Уфы». О трансфере объявили сегодня.

– Насколько я знаю, «Локомотив» хотел приобрести меня еще прошлым летом. Но получилось сейчас.

– Как долго раздумывали над предложением?

– Сразу определился. Я действительно хотел перейти именно сюда.

– Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов говорит, что у вас имелись и другие предложения.

– В приоритете был «Локомотив».

– Самая большая трудность, с которой столкнетесь в «Локо»?

– Да надо только сыграться с партнерами по команде. И все. В остальном каких-то сложностей не вижу.

– Болельщики и специалисты наверняка будут вас сравнивать с Владиславом Игнатьевым, который играл на правом фланге в минувшем сезоне.

– Это футбол. Люди всегда всех сравнивают. Я нормально отношусь к таким вещам.

Просто надо доказывать и показывать свою состоятельность. Вот и все.

– Получается, вы во второй раз попытаетесь покорить Москву. В «Динамо» вы все-таки играли не долго.

– Думаю, я перехожу в «Локомотив» уже более зрелым футболистом. В «Динамо» был мой первый сезон на столь высоком уровне.

Много молодежи тогда выступало за бело-голубых. Сезон получился не слишком удачный. Не все гладко тогда прошло…

– Еще недавно вы боролись с «Уфой» за сохранение прописки в Премьер-лиге, а осенью уже сыграете в Лиге чемпионов с «Локомотивом». Фантастика?

– Я бы даже чуть раньше посмотрел на сезон. Сначала мы играли в квалификации Лиги Европы, потом боролись за выживание.

А сейчас уже предстоит Лига чемпионов. Ну можно и так сказать, как вы говорите. Фантастика. Я все попробовал.

С кем бы мне хотелось встретиться в групповом турнире ЛЧ? Нет, даже не думал об этом. Просто хочется сыграть в этом турнире.

– В чем по составу этот «Локомотив» уступает «Зениту»?

– Ни в чем не уступаем. Так что будем претендовать на самые высокие – подстать такому клубу, как «Локомотив».