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    Фабрегаса в твиттере раскритиковали за трансфер в «Барселону». Игрок ответил: «Я выиграл 6 трофеев, забил в двух финалах»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас опубликовал в своем твиттере фото футболок клубов, за которые он выступал. Игрок спросил у подписчиков: «Какая [футболка] вызывает самые хорошие воспоминания?»

    Пользователь с @MarcosBreton ответил Фабрегасу: «Та, что ты надевал, когда был капитаном в «Арсенале». Ты предал это, чтобы сидеть на лавке в «Барселоне».

    Фабрегас ответил:

    «Из 151 матча, в котором я сыграл, в 121 я вышел в старте… Я выиграл шесть трофеев, забил в двух финалах, выиграл лигу с сотней очков, набранных в 36 матчах. 43 гола, 47 ассистов… но да, круто».

    • Фабрегас выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.
    • С 2011 по 2014 год он играл в «Барселоне». Фабрегас выиграл Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании (дважды), Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

    Источник: Официальный твиттер Сеска Фабрегаса

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      GSmall 37 минут назад

      Фабри это один из тех,кому можно почти всё.Он всегда был топом,и даже сейчас не слаб.

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