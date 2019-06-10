Фабрегаса в твиттере раскритиковали за трансфер в «Барселону». Игрок ответил: «Я выиграл 6 трофеев, забил в двух финалах»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас опубликовал в своем твиттере фото футболок клубов, за которые он выступал. Игрок спросил у подписчиков: «Какая [футболка] вызывает самые хорошие воспоминания?»

twit text — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 10, 2019

Пользователь с @MarcosBreton ответил Фабрегасу: «Та, что ты надевал, когда был капитаном в «Арсенале». Ты предал это, чтобы сидеть на лавке в «Барселоне».

Фабрегас ответил:

«Из 151 матча, в котором я сыграл, в 121 я вышел в старте… Я выиграл шесть трофеев, забил в двух финалах, выиграл лигу с сотней очков, набранных в 36 матчах. 43 гола, 47 ассистов… но да, круто».

twit text — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 11, 2019