Фабрегаса в твиттере раскритиковали за трансфер в «Барселону». Игрок ответил: «Я выиграл 6 трофеев, забил в двух финалах»

Фабри это один из тех,кому можно почти всё.Он всегда был топом,и даже сейчас не слаб.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас опубликовал в своем твиттере фото футболок клубов, за которые он выступал. Игрок спросил у подписчиков: «Какая [футболка] вызывает самые хорошие воспоминания?»
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— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 10, 2019
Пользователь с @MarcosBreton ответил Фабрегасу: «Та, что ты надевал, когда был капитаном в «Арсенале». Ты предал это, чтобы сидеть на лавке в «Барселоне».
Фабрегас ответил:
«Из 151 матча, в котором я сыграл, в 121 я вышел в старте… Я выиграл шесть трофеев, забил в двух финалах, выиграл лигу с сотней очков, набранных в 36 матчах. 43 гола, 47 ассистов… но да, круто».
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— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 11, 2019
- Фабрегас выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.
- С 2011 по 2014 год он играл в «Барселоне». Фабрегас выиграл Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании (дважды), Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.