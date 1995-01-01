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    Живоглядов: «В детстве ходил на матчи «Локомотива» в ЛЧ. Теперь я снова здесь и жду шанса сыграть в Лиге чемпионов»

    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал переход в московский клуб из «Уфы». О трансфере объявили сегодня.

    «Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи.

    Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!» – сказал Живоглядов.

    • Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он сыграл за «Уфу» в 29 матчах и отдал две голевые передачи.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6207

      Skull_Boy 30 минут назад

      А если все таки Зенит подписал бы, пел что с детства за Зенит топит или как, не неси херни парень проснись

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