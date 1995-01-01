Живоглядов: «В детстве ходил на матчи «Локомотива» в ЛЧ. Теперь я снова здесь и жду шанса сыграть в Лиге чемпионов»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал переход в московский клуб из «Уфы». О трансфере объявили сегодня.

«Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи.

Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!» – сказал Живоглядов.