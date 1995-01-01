Живоглядов: «В детстве ходил на матчи «Локомотива» в ЛЧ. Теперь я снова здесь и жду шанса сыграть в Лиге чемпионов»

А если все таки Зенит подписал бы, пел что с детства за Зенит топит или как, не неси херни парень проснись
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал переход в московский клуб из «Уфы». О трансфере объявили сегодня.
«Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи.
Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!» – сказал Живоглядов.
- Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Уфу» в 29 матчах и отдал две голевые передачи.