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    Погба – о своих жестах и прическе: «Это становится проблемой, только когда мы не побеждаем или проигрываем»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о частой смене причесок и о своих жестах во время матчей.

    «Я всегда играл так. Я выигрывал трофеи так, я выиграл ЧМ так. Жесты, прическа – это просто способ говорить. Я играл так с детства.

    Это никогда не было проблемой, когда мы побеждали. Но это всегда проблема, когда мы не побеждаем или проигрываем. Если я плохо сыграл, то это становится проблемой. Но когда мы побеждаем, это не проблема. Когда я забиваю, когда отдаю голевые передачи, когда провожу хорошие матчи. Это не проблема», – сказал Погба в подкасте Life Times.

    • В прошедшем сезона АПЛ Погба сыграл в 35 матчах АПЛ, забил 13 голов и отдал девять ассистов.
    • По информации Marca, игрок может перейти в «Реал» летом.

    Источник: Life Times

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