Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о частой смене причесок и о своих жестах во время матчей.

«Я всегда играл так. Я выигрывал трофеи так, я выиграл ЧМ так. Жесты, прическа – это просто способ говорить. Я играл так с детства.

Это никогда не было проблемой, когда мы побеждали. Но это всегда проблема, когда мы не побеждаем или проигрываем. Если я плохо сыграл, то это становится проблемой. Но когда мы побеждаем, это не проблема. Когда я забиваю, когда отдаю голевые передачи, когда провожу хорошие матчи. Это не проблема», – сказал Погба в подкасте Life Times.