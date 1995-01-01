Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Мамаев планирует выйти на свободу в ноябре

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассчитывает выйти на свободу в ноябре этого года. Об этом рассказал член ОНК Москвы (общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.

    «Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что «главное – известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.

    Мамаев говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 км от столицы. Куда – для него не принципиально», – заявил правозащитник.

    • 13 июня суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву.
    • Рассмотрение состоится в 11:00 по московскому времени.
    • Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 18 месяцам колонии общего режима.
    • Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий приговорены к 17 месяцам.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3990

      Агасфер 55 минут назад

      ...и с чистой совестью.Не то что Кокорин,который с адвокатами надеется на победу Миллера.Но у Лёши Газового оказались серьёзные оппоненты.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru