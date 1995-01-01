Мамаев планирует выйти на свободу в ноябре

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассчитывает выйти на свободу в ноябре этого года. Об этом рассказал член ОНК Москвы (общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.

«Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что «главное – известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.

Мамаев говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 км от столицы. Куда – для него не принципиально», – заявил правозащитник.