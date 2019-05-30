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    Суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

    Мосгорсуд утвердил дату заседания, на котором будут рассматриваться жалоба защиты и представление прокуратуры на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Рассмотрение состоится 13 июня в 11:00 мск», – сообщили в пресс-службе суда.

    Отмечается, что всех осужденных лично доставят в суд на рассмотрение жалоб.

    • Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 18 месяцам колонии общего режима.
    • Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий приговорены к 17 месяцам.
    • Футболисты в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека.

    Источник: ТАСС

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    30.05.2019 11:47
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