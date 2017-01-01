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    Дешам подтвердил переход Менди в «Реал»

    Защитник сборной Франции и «Лиона» Ферлан Менди перейдет этим летом в мадридский «Реал». Информацию подтвердил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

    «Два года назад Ферлан играл в Лиге 2 за «Гавр», а теперь выступит в «Реале». Менди способен сыграть на любой позиции, и его прогресс удивляет», – заявил Дешам.

    После первичного осмотра у медиков «Реала» в клубе остались сомнения по поводу состояния бедра Менди. Защитнику вновь потребуется пройти медобследование, чтобы официально подписать контракт.

    • «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи.

    Источник: AS

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