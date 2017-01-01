Дешам подтвердил переход Менди в «Реал»

Защитник сборной Франции и «Лиона» Ферлан Менди перейдет этим летом в мадридский «Реал». Информацию подтвердил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Два года назад Ферлан играл в Лиге 2 за «Гавр», а теперь выступит в «Реале». Менди способен сыграть на любой позиции, и его прогресс удивляет», – заявил Дешам.

После первичного осмотра у медиков «Реала» в клубе остались сомнения по поводу состояния бедра Менди. Защитнику вновь потребуется пройти медобследование, чтобы официально подписать контракт.