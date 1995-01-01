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    Винисиус: «Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о том, с кем бы он предпочел играть в одной команде – Лионелем Месси или Криштиану Роналду.

    «Месси – потрясающий футболист, один из лучших в истории.

    Трудно выбрать одного, ведь ни с кем из них я прежде не играл.

    Я бы выбрал Бензема. Он всегда помогает мне на поле», – цитирует 18-летнего бразильца Fox Sports.

    • В дебютном сезоне за мадридский клуб Винисиус забил 7 голов и отдал 13 результативных передач в 36 играх. Сумма его трансфера из «Фламенго» в июле-2018 составила 45 миллионов евро.
    • 31-летний Бензема забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 53 играх прошлого клубного сезона.

    Источник: Fox Sports

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    Сегодня, 23:11
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3073

      ivan-football-fan 11 минут назад

      А ребёнок-то...УМЁН не по годам!))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +7947

      DeStar 15 минут назад

      эМ... каких 13 голевых?)) откуда?)

      0
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