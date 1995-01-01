Винисиус: «Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о том, с кем бы он предпочел играть в одной команде – Лионелем Месси или Криштиану Роналду.

«Месси – потрясающий футболист, один из лучших в истории.

Трудно выбрать одного, ведь ни с кем из них я прежде не играл.

Я бы выбрал Бензема. Он всегда помогает мне на поле», – цитирует 18-летнего бразильца Fox Sports.