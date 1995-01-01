Винисиус: «Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема»

А ребёнок-то...УМЁН не по годам!))))))))))))
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о том, с кем бы он предпочел играть в одной команде – Лионелем Месси или Криштиану Роналду.
«Месси – потрясающий футболист, один из лучших в истории.
Трудно выбрать одного, ведь ни с кем из них я прежде не играл.
Я бы выбрал Бензема. Он всегда помогает мне на поле», – цитирует 18-летнего бразильца Fox Sports.
- В дебютном сезоне за мадридский клуб Винисиус забил 7 голов и отдал 13 результативных передач в 36 играх. Сумма его трансфера из «Фламенго» в июле-2018 составила 45 миллионов евро.
- 31-летний Бензема забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 53 играх прошлого клубного сезона.