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    Дзюба: «Для Испании на ЧМ-2018 была обычная игра, для нас – матч жизни. Мы больше хотели победы, костьми ложились»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, за счет чего национальная команда добилась победы над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    Дзюба забил единственный гол россиян в основное и дополнительное время игры: форвард отличился с пенальти на 41-й минуте.

    – Ваш гол помог обыграть Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. За счет чего удалось добиться победы над таким именитым соперником?

    – Только самоотдача, только командный дух, только самопожертвование. Мы бились друг за дружку на каждом участке, заслужив победу именно своим желанием. Для соперника это был обычный матч, для нас – матч жизни. Мы больше хотели победы, костьми ложились.

    Да, испанцы играли лучше нас, и мы это прекрасно понимали. Но мы терпели 120 минут, работали как единый механизм, выполняли установку и добились своего. Это было потрясающее чувство. Победить дома испанцев, которые едва ли не самые сильные в мире, – такое запомнится на всю жизнь.

    • В четвертьфинале сборная России уступила по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6327

      KLIM777 4 минуты назад

      У Испании были свои проблемы на тот момент.начиная с тренера. И слабой мотивацией.

      Не нужно забывать статистику матча. Процент владение и количества передач. Там просто разница велика. Отскочили лишь. игры никакой не показали.

      С Уругваем как там дела прошли? Как прошли с Бельгией? Вот эти матчи могут ответить на многие вопросы. Сборная шалтай болтай. Посмотрим, что будет с Шотландией, а ведь это будут решающие матчи.

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