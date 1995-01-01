Дзюба: «Для Испании на ЧМ-2018 была обычная игра, для нас – матч жизни. Мы больше хотели победы, костьми ложились»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, за счет чего национальная команда добилась победы над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Дзюба забил единственный гол россиян в основное и дополнительное время игры: форвард отличился с пенальти на 41-й минуте.

– Ваш гол помог обыграть Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. За счет чего удалось добиться победы над таким именитым соперником?

– Только самоотдача, только командный дух, только самопожертвование. Мы бились друг за дружку на каждом участке, заслужив победу именно своим желанием. Для соперника это был обычный матч, для нас – матч жизни. Мы больше хотели победы, костьми ложились.

Да, испанцы играли лучше нас, и мы это прекрасно понимали. Но мы терпели 120 минут, работали как единый механизм, выполняли установку и добились своего. Это было потрясающее чувство. Победить дома испанцев, которые едва ли не самые сильные в мире, – такое запомнится на всю жизнь.