Дзюба: «Для Испании на ЧМ-2018 была обычная игра, для нас – матч жизни. Мы больше хотели победы, костьми ложились»

У Испании были свои проблемы на тот момент.начиная с тренера. И слабой мотивацией.
Не нужно забывать статистику матча. Процент владение и количества передач. Там просто разница велика. Отскочили лишь. игры никакой не показали.
С Уругваем как там дела прошли? Как прошли с Бельгией? Вот эти матчи могут ответить на многие вопросы. Сборная шалтай болтай. Посмотрим, что будет с Шотландией, а ведь это будут решающие матчи.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, за счет чего национальная команда добилась победы над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Дзюба забил единственный гол россиян в основное и дополнительное время игры: форвард отличился с пенальти на 41-й минуте.
– Ваш гол помог обыграть Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. За счет чего удалось добиться победы над таким именитым соперником?
– Только самоотдача, только командный дух, только самопожертвование. Мы бились друг за дружку на каждом участке, заслужив победу именно своим желанием. Для соперника это был обычный матч, для нас – матч жизни. Мы больше хотели победы, костьми ложились.
Да, испанцы играли лучше нас, и мы это прекрасно понимали. Но мы терпели 120 минут, работали как единый механизм, выполняли установку и добились своего. Это было потрясающее чувство. Победить дома испанцев, которые едва ли не самые сильные в мире, – такое запомнится на всю жизнь.
- В четвертьфинале сборная России уступила по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).