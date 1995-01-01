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    Колобков: «Благодаря лимиту у нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в сборной»

    Министр спорта России Павел Колобков считает, что лимит на легионеров помог национальной сборной удачно выступить на домашнем Чемпионате Мира.

    Еще один важный вопрос, который стоит на повестке дня, – лимит на легионеров в РПЛ. Вы за сохранение существующего ограничения?

    – Уверен, что благодаря нынешнему лимиту наша сборная удачно выступила на чемпионате мира – 2018. А сейчас у главного тренера Станислава Черчесова появился выбор. У нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в национальной команде. Если помните, до введения лимита мы не знали вообще, из каких спортсменов набирать сборную, потому что на всех ключевых позициях выступали иностранцы. К тому же этот вариант лимита позволяет в том числе создавать некую привлекательность для болельщиков. С одной стороны, легионеры повышают качество нашего футбола и конкурентоспособность на европейском уровне. С другой – наши игроки могут учиться у них, перенимать опыт.

    – Клубы РПЛ с сезона-2020/21 хотят перейти на лимит в заявке на сезон. Это 25 футболистов, два из которых – собственные воспитанники и не более семи-восьми иностранцев. Что вы думаете об этом?

    – Если речь идет о сезоне-2020/21, это довольно плавный переход. Но самое главное, чтобы российские игроки продолжали получать игровую практику и приносили результат, а не сидели на скамейке запасных. Ведь мы вкладываем большие деньги в детско-юношеские спортивные школы, в региональные центры. В систему подготовки спортивного резерва по футболу вовлечено порядка 400 тысяч человек. Мы хотим, чтобы наши игроки задавали тон в командах РПЛ. Потому что эти клубы, по сути, верхнее звено всей системы подготовки, которое заканчивается уже сборной. От массовости, от детско– юношеской школы, от первого этапа подготовки до высшего уровня. Поэтому, конечно, я в первую очередь заинтересован, чтобы как можно больше наших спортсменов, воспитанников наших школ, получали необходимую практику, чтобы достойно представлять национальную команду.

    Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести легионеров одновременно.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +904

      Миша13 6 минут назад

      Благодаря лимиту эти кандидаты стоят как будто они сделаны из золота..

      0
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      Рейтинг: +566

      klim2m 25 минут назад


      Вот благодаря лимиту вы и сидите в своих кабинетах,

      1
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      Рейтинг: +19532

      gol_kak_sokol 26 минут назад

      Это не благодаря лимиту, а благодаря тому, что у нас страна огромная и талантов изобилие. Меньше бы чиновники и их спонсоры агенты лезли в регулирование, больше было бы толку.

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      Рейтинг: +6162

      ufos73 34 минуты назад

      Лимит нам пока еще нужен, но вместе с ним нужен и потолок ЗП для россиян... Что бы наших криваножет, деньгами не засасывало в наше болото. Вот тогда у клубов будем стимул постоянно искать новых, веь старые захотят играть в Европе

      1
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      Рейтинг: +560

      Sergil 34 минуты назад

      Что он несёт, с какого хрена то благодаря лимиту? Благодаря лимиту у нас играет в основном составе что-то похожее на футболистов, но уровня ФНЛ.
      Мы попали в самую слабую группу. Мы доминировали над более слабыми Египтом и Саудами, но более сильный Уругвай поставил нас на место. Мы прошли донную Испанию, отсидев весь матч у своих ворот и дотянув до пенальти, мы отбивались от сборной Хорватии и опять выстроили автобус у штрафной, надеясь на стандарты и чудо от Черышева, и снова дотянули до пенальти, но нам не повезло. У нас нет игроков действительно европейского уровня, но мы упорно продолжаем натурализовывать всякий шлак (А-ля Нойштедтер) в надежде на то, что оно заиграет. Пока не будут вкладывать деньги в академии, у нас не будет сборной!

      2
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      Рейтинг: +6162

      ufos73 > Sergil 31 минуту назад

      А убери лимит, вообще на них забьют на эти академии, будем на Галицкого только надеется? ))

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      Рейтинг: +6664

      parevg > ufos73 27 минут назад

      Верно, проще купить готового мартыхая, чем вырастить и воспитать своего.

      0
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      Рейтинг: +576

      Alex Flash 54 минуты назад

      КаК сладко запели после 9-0

      0
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      Рейтинг: +193

      orlovcar 56 минут назад

      бред. не благодаря лимиту удачно выступили, а благодаря везению ну и преимуществу родных стен.

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      Рейтинг: +6664

      parevg > orlovcar 46 минут назад

      Благодаря лимиту, у нас вообще ЕСТЬ сборная. Не будь лимита, в сборную игроков набирали бы из первой лиги, потому что в матчах РПЛ играли бы по 22 мартыхая...

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      Рейтинг: +991

      Фанат Рубина > parevg 6 минут назад

      уж лучше пусть игроки пердива в сборной играют чем зажравшиеся миллионеры! которые свой контракт только благодаря паспорту получают а на ыходе бревно бревном и бревном воняет

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