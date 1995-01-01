Колобков: «Благодаря лимиту у нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в сборной»

Министр спорта России Павел Колобков считает, что лимит на легионеров помог национальной сборной удачно выступить на домашнем Чемпионате Мира.

– Еще один важный вопрос, который стоит на повестке дня, – лимит на легионеров в РПЛ. Вы за сохранение существующего ограничения?

– Уверен, что благодаря нынешнему лимиту наша сборная удачно выступила на чемпионате мира – 2018. А сейчас у главного тренера Станислава Черчесова появился выбор. У нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в национальной команде. Если помните, до введения лимита мы не знали вообще, из каких спортсменов набирать сборную, потому что на всех ключевых позициях выступали иностранцы. К тому же этот вариант лимита позволяет в том числе создавать некую привлекательность для болельщиков. С одной стороны, легионеры повышают качество нашего футбола и конкурентоспособность на европейском уровне. С другой – наши игроки могут учиться у них, перенимать опыт.

– Клубы РПЛ с сезона-2020/21 хотят перейти на лимит в заявке на сезон. Это 25 футболистов, два из которых – собственные воспитанники и не более семи-восьми иностранцев. Что вы думаете об этом?

– Если речь идет о сезоне-2020/21, это довольно плавный переход. Но самое главное, чтобы российские игроки продолжали получать игровую практику и приносили результат, а не сидели на скамейке запасных. Ведь мы вкладываем большие деньги в детско-юношеские спортивные школы, в региональные центры. В систему подготовки спортивного резерва по футболу вовлечено порядка 400 тысяч человек. Мы хотим, чтобы наши игроки задавали тон в командах РПЛ. Потому что эти клубы, по сути, верхнее звено всей системы подготовки, которое заканчивается уже сборной. От массовости, от детско– юношеской школы, от первого этапа подготовки до высшего уровня. Поэтому, конечно, я в первую очередь заинтересован, чтобы как можно больше наших спортсменов, воспитанников наших школ, получали необходимую практику, чтобы достойно представлять национальную команду.

Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести легионеров одновременно.