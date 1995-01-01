Сантуш: «Голландия – классная команда, но Португалия провела отличный матч»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги финального матча Лиги наций против Голландии (1:0).

«Мы знали, что можем победить в этом матче. Я всегда повторял это игрокам, хотя у нас и был отличный соперник. Голландия – классная команда, но Португалия провела отличный матч. Футболисты проделали великолепную работу.

Иногда не все было идеально, но это точно не из-за отсутствия ответственного подхода к делу. Вот уже пять лет мы являемся практически нерушимой семьей, которая знает свои способности. Мы продолжим работать в том же духе и сможем преодолеть любые будущие испытания», – сказал Сантуш.

Сборная Португалии выиграла второй турнир за последние три года. Ранее команда стала победителем Евро-2016.