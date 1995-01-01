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    Сантуш: «Голландия – классная команда, но Португалия провела отличный матч»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги финального матча Лиги наций против Голландии (1:0).

    «Мы знали, что можем победить в этом матче. Я всегда повторял это игрокам, хотя у нас и был отличный соперник. Голландия – классная команда, но Португалия провела отличный матч. Футболисты проделали великолепную работу.

    Иногда не все было идеально, но это точно не из-за отсутствия ответственного подхода к делу. Вот уже пять лет мы являемся практически нерушимой семьей, которая знает свои способности. Мы продолжим работать в том же духе и сможем преодолеть любые будущие испытания», – сказал Сантуш.

    Сборная Португалии выиграла второй турнир за последние три года. Ранее команда стала победителем Евро-2016.

    Источник: Record

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3042

      ivan-football-fan 34 минуты назад

      Португальцы, как-то незметно, стали СТАБИЛЬНО КЛАССНО ИГРАТЬ!))))
      ЭТАКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ БРАЗИЛЬЦЫ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ!
      И дело совсем не в Роналду... Он, безусловно, хорош...и даже не только голами - по-моему 99% его качаний обостряют игру!
      У НИХ ОЧЕНЬ МНОГИЕ ИГРАЮТ СИЛЬНО!

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