«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может перейти в «Ахмат».

Как сообщает «Чемпионат», клуб из Грозного хочет арендовать россиянина на один сезон. При этом «Ахмат» хочет, чтобы петербуржцы платили 60-70% зарплаты.

Ранее стало известно, что «Зенит» в летнее трансферное окно планирует продать трех игроков: Эльмира Набиуллина, Матиаса Краневиттера и Антона Заболотного.