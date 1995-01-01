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    «Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может перейти в «Ахмат».

    Как сообщает «Чемпионат», клуб из Грозного хочет арендовать россиянина на один сезон. При этом «Ахмат» хочет, чтобы петербуржцы платили 60-70% зарплаты.

    Ранее стало известно, что «Зенит» в летнее трансферное окно планирует продать трех игроков: Эльмира Набиуллина, Матиаса Краневиттера и Антона Заболотного.

    • Набиуллин перешел в «Зенит» зимой 2018 года из «Рубина» за 4,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне футболист провел 11 матчей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3035

      ivan-football-fan 59 минут назад

      Почему-то я уверен, что Зенит заплатит....ПОЧЕМУ?)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      GSmall 1 час назад

      Да хоть 100%,главное сбагрить)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6319

      KLIM777 > GSmall 31 минуту назад

      ты че тут делаешь балобол местный? Сбагрить можно тебя в канаву

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      DonBaton 1 час назад

      Аху*вшие чурки,игрока дай,плати зарплату,газ прости,денег дай...их всех надо в расход пустить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > DonBaton 41 минуту назад

      так деньги не ваши же а наши, вообще газпром как тот алмаз-спаситель из ширли-мырли, мы по идее должны распилить это так называемое народное достояние на части и ехать жить на канары

      -1
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