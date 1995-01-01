«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты

Почему-то я уверен, что Зенит заплатит....ПОЧЕМУ?)))
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может перейти в «Ахмат».
Как сообщает «Чемпионат», клуб из Грозного хочет арендовать россиянина на один сезон. При этом «Ахмат» хочет, чтобы петербуржцы платили 60-70% зарплаты.
Ранее стало известно, что «Зенит» в летнее трансферное окно планирует продать трех игроков: Эльмира Набиуллина, Матиаса Краневиттера и Антона Заболотного.
- Набиуллин перешел в «Зенит» зимой 2018 года из «Рубина» за 4,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне футболист провел 11 матчей и сделал одну результативную передачу.