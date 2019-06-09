«Челси» интересуется Бэйли. «Байер» готов продать игрока за 80 миллионов

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Байера» Леона Бэйли.

Руководство лондонского клуба хочет купить молодых фланговых игроков, которые в дальнейшем смогли бы заменить Виллиана и Педро.

«Байер» готов продать 21-летнего ямайского футболиста за 80 миллионов евро.