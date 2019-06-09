«Челси» интересуется Бэйли. «Байер» готов продать игрока за 80 миллионов

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«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Байера» Леона Бэйли.
Руководство лондонского клуба хочет купить молодых фланговых игроков, которые в дальнейшем смогли бы заменить Виллиана и Педро.
«Байер» готов продать 21-летнего ямайского футболиста за 80 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Бэйли забил пять голов в 29 матчах Бундеслиги.
- Ранее ФИФА запретил «Челси» приобретать новых футболистов. Клуб подал апелляцию в CAS.