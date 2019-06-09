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    «Челси» интересуется Бэйли. «Байер» готов продать игрока за 80 миллионов

    «Челси» заинтересован в услугах нападающего «Байера» Леона Бэйли.

    Руководство лондонского клуба хочет купить молодых фланговых игроков, которые в дальнейшем смогли бы заменить Виллиана и Педро.

    «Байер» готов продать 21-летнего ямайского футболиста за 80 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Бэйли забил пять голов в 29 матчах Бундеслиги.
    • Ранее ФИФА запретил «Челси» приобретать новых футболистов. Клуб подал апелляцию в CAS.

    Источник: Daily Mail

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    09.06.2019 23:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      GSmall 57 минут назад

      Жалко фармацевтов,Брандт продан,Хаверца хотят продать,так ещё и Леончика.2 лига ждёт вас

      0
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      Рейтинг: +6319

      KLIM777 > GSmall 17 минут назад

      главное, чтобы после туберкулеза тебя не ждал онкологический центр)

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