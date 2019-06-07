Адиев: «Некоторые игроки «Анжи» имели оклад 20 тысяч рублей, но выходили и наслаждались»

я думаю в день они получали 20000 рублей
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о последнем сезоне клуба. Махачкалинцы покинули РПЛ и, по имеющейся информации, потеряют профессиональный статус в связи с отсутствием финансирования.
«Ребята дорожили тем, что они футболисты Премьер-лиги. В любой другой ситуации мы бы не соответствовали ее уровню — а тут провели в ней сезон и старались получать удовольствие. Да, некоторые имели оклад 20 тысяч рублей, но выходили против больших команд — и наслаждались», – сказал тренер.
- Тренер может продолжить карьеру в «Енисее».
- «Анжи» был основан в 1991 году.
- Лучшее достижение – третье место в РПЛ.