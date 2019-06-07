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    Адиев: «Некоторые игроки «Анжи» имели оклад 20 тысяч рублей, но выходили и наслаждались»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о последнем сезоне клуба. Махачкалинцы покинули РПЛ и, по имеющейся информации, потеряют профессиональный статус в связи с отсутствием финансирования.

    «Ребята дорожили тем, что они футболисты Премьер-лиги. В любой другой ситуации мы бы не соответствовали ее уровню — а тут провели в ней сезон и старались получать удовольствие. Да, некоторые имели оклад 20 тысяч рублей, но выходили против больших команд — и наслаждались», – сказал тренер.

    • Тренер может продолжить карьеру в «Енисее».
    • «Анжи» был основан в 1991 году.
    • Лучшее достижение – третье место в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      spam2009 1 час назад

      я думаю в день они получали 20000 рублей

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