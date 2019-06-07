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    Адиев: «Игроки, персонал «Анжи» писали: «Уйдете вы – мы тоже не сможем». Я нес за них ответственность и не мог уйти»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему не покинул команду по ходу сезона РПЛ. Клуб вылетел из турнира и, по имеющейся информации, потеряет профессиональный статус из-за отсутствия финансирования.

    «В Краснодаре все вылилось в 0:5, и после игры я уже официально подал в отставку.

    Это были не эмоции, как многие сказали. Я просто не понимал: для чего это все? Денег точно не дадут, клуб никому не нужен, даже в ФНЛ не может играть, идет к банкротству. У меня как тренера нет цели — какие тогда мне цели ставить перед командой?

    И снова президент убедил, да и болельщики стали поддерживать. Персонал, футболисты слали сообщения: «Уйдете — мы тоже не сможем работать». Я нес за них ответственность и не мог из-за своих амбиций развернуться и уйти. Написал и Курбан Бердыев, уверял, что надо остаться, это важно для моего дальнейшего становления. Посыл такой: «Даже такое болезненное поражение должно тебя закалить. Сделай новый шаг», – рассказал Адиев Sport24.

    • Тренер может продолжить карьеру в «Енисее».
    • «Анжи» был основан в 1991 году.
    • Лучшее достижение – третье место в РПЛ.

    Источник: Sport24

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