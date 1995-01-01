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    Экс-зенитовец Рондон близок к трансферу из «Вест Бромвича» в «Фенербахче»

    По сведениям турецкого издания AKSAM, «Фенербахче» близок к покупке форварда «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона. Венесуэлец будет зарабатывать в Турции 3-4 миллиона евро в год.

    Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ньюкасле», который имел право выкупить нападающего. Ранее в качестве еще одного претендента на Рондона назывался «Вулверхэмптон».

    • До переезда в Англию Рондон выступал за «Рубин» и «Зенит».
    • В минувшем сезоне АПЛ форвард провел 32 матча, забил 11 голов, сделал восемь результативных передач.
    • «Фенербахче» в прошлом сезоне чемпионата Турции финишировал шестым.

    Источник: AKSAM

    AKSAM - ежедневная турецкая газета, издается с 1918 года. Тираж - более 100 тысяч экземпляров.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      TOMSON 1 час назад

      Статистика очень хорошая. Удивлён почему он не прижился в том же Ньюкасле

      1
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      Рейтинг: +113

      GSmall 2 часа назад

      Надо на дзюбу обменять его.И все будут счастливы)

      1
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