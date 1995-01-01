Экс-зенитовец Рондон близок к трансферу из «Вест Бромвича» в «Фенербахче»

По сведениям турецкого издания AKSAM, «Фенербахче» близок к покупке форварда «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона. Венесуэлец будет зарабатывать в Турции 3-4 миллиона евро в год.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ньюкасле», который имел право выкупить нападающего. Ранее в качестве еще одного претендента на Рондона назывался «Вулверхэмптон».