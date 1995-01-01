Daily Star: «Манчестер Сити» намерен потратить на Магуайра и Чилвела 125 миллионов

«Манчестер Сити» заинтересован в двух защитниках «Лестера» – Гарри Магуайре и Бене Чилвеле, сообщает Daily Star. Суммарно чемпион Англии готов потратить на указанных футболистов 125 миллионов фунтов стерлингов.
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не желает расставаться с игроками и постарается их удержать. Специалист пришел в команду зимой.
- «Лестер» финишировал в АПЛ девятым.
- В прошлом сезоне Чилвел провел 36 игр и сделал пять голевых передач.
- Магуйар в минувшем сезоне сыграл в 32 встречах, забил три гола.