Daily Star: «Манчестер Сити» намерен потратить на Магуайра и Чилвела 125 миллионов

«Манчестер Сити» заинтересован в двух защитниках «Лестера» – Гарри Магуайре и Бене Чилвеле, сообщает Daily Star. Суммарно чемпион Англии готов потратить на указанных футболистов 125 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не желает расставаться с игроками и постарается их удержать. Специалист пришел в команду зимой.