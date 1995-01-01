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    Daily Star: «Манчестер Сити» намерен потратить на Магуайра и Чилвела 125 миллионов

    «Манчестер Сити» заинтересован в двух защитниках «Лестера»Гарри Магуайре и Бене Чилвеле, сообщает Daily Star. Суммарно чемпион Англии готов потратить на указанных футболистов 125 миллионов фунтов стерлингов.

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не желает расставаться с игроками и постарается их удержать. Специалист пришел в команду зимой.

    • «Лестер» финишировал в АПЛ девятым.
    • В прошлом сезоне Чилвел провел 36 игр и сделал пять голевых передач.
    • Магуйар в минувшем сезоне сыграл в 32 встречах, забил три гола.

    Источник: Daily Star

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