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    Шаронов: «Мне нравится комбинационный футбол. Основная схема – 4-3-3»

    И.о. главного тренера «Рубина» Роман Шаронов поговорил о назначении в первую команду клуба, а также рассказал о своих футбольных воззрениях.

    «Для меня Казань и «Рубин» – большая часть моей жизни. Я рад, что продолжаю работать здесь после завершения карьеры. Для меня этот клуб очень важен, я хочу приносить ему пользу.

    Когда я был игроком, даже не задумывался о том, чтобы стать тренером. Это две совершенно разные профессии. С руководством мы больше говорили о комплектовании команды, об игроках, кого я вижу в составе.

    Мне нравится комбинационный футбол, но отталкиваться надо от качеств игроков. Основная схема – 4-3-3, но в футболе главное не схема, все зависит от игроков, от того, как они выстроены.

    Курбан Бекиевич Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и поменял мое отношение к футболу.

    Не сказать, что я был сдержанным игроком. Больше я растрачивал эмоции на судей. Игроков я сейчас учу контролю эмоций. Они не могут повлиять на судью и должны сосредоточиться на игре», – сказал тренер.

    • Ранее Шаронов тренировал молодежный состав «Рубина».
    • В качестве игрока специалист провел больше всего матчей именно за казанцев.
    • Главное достижение в карьере – две победы в чемпионате России с «Рубином».

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +224

      Вальдемар IV 1 час назад

      рубин играл в атобус от качества игроков а не философии какой-то, если в открытую бегать с такими то как енисей можно вылететь досрочно

      -1
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      Рейтинг: +13015

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Давай, Рома, твори! У тебя было много хороших учителей, и Курбан естественно. Отличный шанс реализовать себя. """""

      0
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      Рейтинг: +3508

      vladik12 2 часа назад

      Балабол. Будешь так же, как свой Урбан, ставить чертов автобус, чтоб зрители изнывали от мук.

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