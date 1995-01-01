Шаронов: «Мне нравится комбинационный футбол. Основная схема – 4-3-3»

И.о. главного тренера «Рубина» Роман Шаронов поговорил о назначении в первую команду клуба, а также рассказал о своих футбольных воззрениях.

«Для меня Казань и «Рубин» – большая часть моей жизни. Я рад, что продолжаю работать здесь после завершения карьеры. Для меня этот клуб очень важен, я хочу приносить ему пользу.

Когда я был игроком, даже не задумывался о том, чтобы стать тренером. Это две совершенно разные профессии. С руководством мы больше говорили о комплектовании команды, об игроках, кого я вижу в составе.

Мне нравится комбинационный футбол, но отталкиваться надо от качеств игроков. Основная схема – 4-3-3, но в футболе главное не схема, все зависит от игроков, от того, как они выстроены.

Курбан Бекиевич Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и поменял мое отношение к футболу.

Не сказать, что я был сдержанным игроком. Больше я растрачивал эмоции на судей. Игроков я сейчас учу контролю эмоций. Они не могут повлиять на судью и должны сосредоточиться на игре», – сказал тренер.