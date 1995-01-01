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    Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о том, интересна ли ему в работа в «Челси».

    «Нет. Я предан сборной Англии. Все просто. Мне не нужно перестраховываться и оставлять двери открытыми. Я не покину Англию сейчас, чтобы устроиться на какую-либо другую работу», – сказал Саутгейт.

    • По информации The Guardian, на следующей неделе главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинет клуб и возглавит «Ювентус».
    • Саутгейт работает в сборной Англии с сентября 2016 года (сначала в качестве исполняющего обязанности, позже – главного тренера).
    • С ним Англия дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года.

    Источник: Sky Sports

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