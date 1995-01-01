Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о том, интересна ли ему в работа в «Челси».
«Нет. Я предан сборной Англии. Все просто. Мне не нужно перестраховываться и оставлять двери открытыми. Я не покину Англию сейчас, чтобы устроиться на какую-либо другую работу», – сказал Саутгейт.
- По информации The Guardian, на следующей неделе главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинет клуб и возглавит «Ювентус».
- Саутгейт работает в сборной Англии с сентября 2016 года (сначала в качестве исполняющего обязанности, позже – главного тренера).
- С ним Англия дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года.