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    Sky Sports: «МЮ» сделал «Кристал Пэлас» предложение по защитнику Ван-Биссаке

    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. По информации Sky Sports, «МЮ» сделал «значительное» предложение «Пэласу». Точная сумма не называется.

    У 21-летнего футболиста остается три года по контракту с лондонским клубом. Сообщается, что «Кристал Пэлас» не планировал продавать защитника, но может согласиться на трансфер, если за игрока продолжат большую сумму.

    • Ван-Биссака – воспитанник « Кристал Пэлас». Он дебютировал за первую команду в феврале 2018 года.
    • В прошедшем сезоне АПЛ он провел за команду 35 матчей и отдал три ассиста.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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