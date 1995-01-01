Sky Sports: «МЮ» сделал «Кристал Пэлас» предложение по защитнику Ван-Биссаке

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. По информации Sky Sports, «МЮ» сделал «значительное» предложение «Пэласу». Точная сумма не называется.

У 21-летнего футболиста остается три года по контракту с лондонским клубом. Сообщается, что «Кристал Пэлас» не планировал продавать защитника, но может согласиться на трансфер, если за игрока продолжат большую сумму.