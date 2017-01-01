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    Televisa Deportes: «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» интересуются Ригони. «Зенит» запросит 15 миллионов за игрока 

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть клуб. По информации Televisa Deportivo, игроком интересуются аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

    Ожидается, что «Зенит» запросит за футболиста 15 миллионов долларов (около 13 миллионов евро).

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. Televisa сообщает, что он перешел в клуб из «Индепендьенте» за 10,21 миллиона долларов.
    • Первую половину прошедшего сезона Ригони провел в «Аталанте». Он сыграл в Италии в 13 матчах и забил три гола.
    • Зимой футболист вернулся в «Зенит». Он провел 11 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три ассиста.

    Источник: Televisa Deportes

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6055

      Skull_Boy 46 секунд назад

      Хаххахаха, купили за 10 хотят лавочника спихнуть за 13, в Аргенитине не такие ло_хи сидят, как в Питере

      0
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      Рейтинг: +5345

      mihail200606 25 минут назад

      Накупили шлака аргентинского тогда для манчини...

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