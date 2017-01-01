Televisa Deportes: «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» интересуются Ригони. «Зенит» запросит 15 миллионов за игрока 

Хаххахаха, купили за 10 хотят лавочника спихнуть за 13, в Аргенитине не такие ло_хи сидят, как в Питере
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть клуб. По информации Televisa Deportivo, игроком интересуются аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Ожидается, что «Зенит» запросит за футболиста 15 миллионов долларов (около 13 миллионов евро).
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. Televisa сообщает, что он перешел в клуб из «Индепендьенте» за 10,21 миллиона долларов.
- Первую половину прошедшего сезона Ригони провел в «Аталанте». Он сыграл в Италии в 13 матчах и забил три гола.
- Зимой футболист вернулся в «Зенит». Он провел 11 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три ассиста.