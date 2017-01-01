Televisa Deportes: «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» интересуются Ригони. «Зенит» запросит 15 миллионов за игрока 

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть клуб. По информации Televisa Deportivo, игроком интересуются аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Ожидается, что «Зенит» запросит за футболиста 15 миллионов долларов (около 13 миллионов евро).