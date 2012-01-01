Болельщик встретил Сарри в Италии и спросил о «Ювентусе». Тренер сказал подождать до понедельника 

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сейчас находится в Италии, в городе Пистоя.

Его заметил местный болельщик около ресторана Corradossi. Он спросил тренера о возможном назначении в «Ювентус». Сарри ответил:

«Если «Челси» отпустит… Я не могу сказать больше, подожди до понедельника».

Болельщик рассказал о встрече на форуме Vecchiasignora.com и прикрепил фото с Сарри.

Pistola Sport также опубликовало в своем фейсбуке фото Сарри из ресторана Corradossi. На фотографии Сарри в той же футболке, что и на фото с болельщиком.

По информации Sky Sports, «Челси» не планировал увольнять тренера летом, но клуб готов отпустить его в «Ювентус».

The Guardian сообщил, что на следующей неделе Сарри подпишет трехлетний контракт с туринским клубом.