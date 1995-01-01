Sky Sports: «Челси» не собирался увольнять Сарри летом, но все равно готов отпустить его в «Ювентус» 

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинет клуб, сообщает Sky Sports. Итальянец возглавит «Ювентус», о назначении должны объявить на следующей неделе.

По информации источника, «Челси» не собирался увольнять Сарри летом. При этом клуб не будет мешать его уходу из команды. Сообщается, что тренеру было некомфортно жить и работать в команде, также он не смог выстроить отношения с руководством «Челси».