«ПСЖ» готов платить де Лигту 15 миллионов в год

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» является фаворитом в споре за защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Другим претендентом на голландца называется «Барселона».

Французы готовы платить футболисту 15 миллионов евро в год. Известно, что каталонцы предложить такие условия защитнику не могут.