«ПСЖ» готов платить де Лигту 15 миллионов в год

Футбол сошёл с ума ((
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» является фаворитом в споре за защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Другим претендентом на голландца называется «Барселона».
Французы готовы платить футболисту 15 миллионов евро в год. Известно, что каталонцы предложить такие условия защитнику не могут.
- В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.