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    «ПСЖ» готов платить де Лигту 15 миллионов в год

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» является фаворитом в споре за защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Другим претендентом на голландца называется «Барселона».

    Французы готовы платить футболисту 15 миллионов евро в год. Известно, что каталонцы предложить такие условия защитнику не могут.

    • В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +10997

      ВетеR 22 минуты назад

      Футбол сошёл с ума ((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      GSmall 1 час назад

      На кокс должно хватить)

      0
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