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    Орлов: «В 2018 году в «Зенит» приходили не те игроки, которых хотел видеть Семак. Он просил дать ему футболистов»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал, что в прошлом году трансферные желания главного тренера «Зенита» Сергея Семака не выполнялись. Тем не менее, команда стала чемпионом России.

    «Семак движется вверх, поднимается. Как трудно ему было с «Зенитом». Новые игроки, и не те, которых бы хотел видеть сам тренер. Он говорил в августе 2018 года: «Дайте мне кого-то, каких-то игроков», – рассказал комментатор.

    • Семак возглавил «Зенит» прошлым летом, придя из «Уфы».
    • В сентябре зенитовцы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • Новый сезон для «Зенита» начнется 6 июля игрой за Суперкубок России против «Локомотива».

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +109

      GSmall 3 минуты назад

      Ну щас та дадут,заслужил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      serppion 10 минут назад

      Это все равно, что к стоматологу приходили с просьбой сделать аборт. А все ли в Зеньке действительно в порядке?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      латунный сепаратист 1 час назад

      гена попра на пенсию бред несёш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6301

      KLIM777 1 час назад

      господи, еще 5 раз напишите об этом

      1
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      Рейтинг: +2993

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...в «Зенит» приходили не те игроки..." !?))
      Г-н Орлов, Зенит что - проходной двор? Туда игроки "приходят", оттуда уходят...))
      САМИ ЧТО ЛИ ИГРОКИ? САМИ "С УСАМИ"?)))
      Да у вас в Зените "на этой теме" сидит хренова куча "эффктивных манагеров", которые ворочают хреновой кучей народного бабла!)))
      Небось, прикомандированные из ГазМяса)))
      Поконкретнее адресуйте претензии, товарисч телекомментатор. А не сопли на кулак размазывайте... "за всё хорошее против всего плохого".

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