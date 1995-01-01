Орлов: «В 2018 году в «Зенит» приходили не те игроки, которых хотел видеть Семак. Он просил дать ему футболистов»

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что в прошлом году трансферные желания главного тренера «Зенита» Сергея Семака не выполнялись. Тем не менее, команда стала чемпионом России.

«Семак движется вверх, поднимается. Как трудно ему было с «Зенитом». Новые игроки, и не те, которых бы хотел видеть сам тренер. Он говорил в августе 2018 года: «Дайте мне кого-то, каких-то игроков», – рассказал комментатор.