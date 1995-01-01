В пятницу «Реал» официально объявил о переходе вингера «Челси» Эдена Азара.

Бельгиец выступал за лондонскую команду с 2012 года, сыграл 352 матча и забил 110 голов.

Кода Азар забивал в домашних матчах, то «Челси» никогда не проигрывал. Всего он отличился в 50 поединках, сыгранных на «Стэмфорд Бридж».

По турнирам эти встречи распределились следующим образом: 42 – в АПЛ, по 3 – в Кубке лиги и Лиге чемпионов, по 1 – в Лиге Европы и Кубке Англии.

«Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах