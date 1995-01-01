Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    «Челси» ни разу не проиграл на «Стэмфорд Бридж», если забивал Азар

    В пятницу «Реал» официально объявил о переходе вингера «Челси» Эдена Азара.

    Бельгиец выступал за лондонскую команду с 2012 года, сыграл 352 матча и забил 110 голов.

    Кода Азар забивал в домашних матчах, то «Челси» никогда не проигрывал. Всего он отличился в 50 поединках, сыгранных на «Стэмфорд Бридж».

    По турнирам эти встречи распределились следующим образом: 42 – в АПЛ, по 3 – в Кубке лиги и Лиге чемпионов, по 1 – в Лиге Европы и Кубке Англии.

    «Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru