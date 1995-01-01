Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Азар – о переходе в «Реал»: «Надеюсь, вы понимаете, что я должен начать новую главу»

    Полузащитник Эден Азар опубликовал пост в своем фейсбуке, в котором подвел итоги выступления за «Челси». Игрок продолжит карьеру в «Реале», официальная презентация футболиста пройдет 13 июня в Мадриде.

    «Моим друзьям из «Челси» и семье.

    Вы знаете, что я перейду в «Реал». Не секрет, что с детства моей мечтой было играть за них. Я старался не отвлекать себя и команду во время сложного периода, когда в медиа появлялись спекуляции и слухи, особенно в последние шесть месяцев.

    Теперь клубы договорились обо всем. Надеюсь, вы понимаете, что я должен начать новую главу – так же, как и любой из вас должен начать, когда у вас возникает возможность воплотить мечту. Покинуть «Челси» – это пока самое большое и сложное решение в моей карьере. Теперь все открыто, и я хотел бы заявить об одной вещи, которая очевидна для меня, – я наслаждался каждым моментом в «Челси» и никогда не думал покидать клуб и не покинул бы его ради другой команды.

    Мне был 21 год, когда я пришел сюда, так что я вырос как человек и как игрок с вами. Вы помогли мне стать капитаном сборной Бельгии. Конечно, были сложные моменты – для команды в целом и для меня лично. Это профессиональный футбол. Но футбол для меня – это держать мяч в ногах, играть матчи и наслаждаться каждым моментом. Мое сообщение тем, кто просит у тренера совет – играйте в футбол и веселитесь.

    Когда мы не играли хорошо, я пытался показать максимум, и это происходило благодаря вышей потрясающей поддержке. Дух борьбы, желание и отказ когда-либо бросать все – это часть культуры «Челси», и это исходит от вас.

    <…>

    Прежде чем я уйду, я хочу поблагодарить всех в клубе за их огромные усилия. Со всеми своими бывшими коллегами мы попрощаемся в нужное время, но я должен поблагодарить мистера Абрамовича и его персонал за то, что они помогли мне воплотить не одну, а две мечты. Первая – стать игроком «Челси», вторая – стать игроком «Реала».

    Я желаю каждому из вас всего самого лучшего, мои друзья», – написал Азар.

    • Футболист играл в «Челси» с 2012 года. Он провел 352 матча и забил 110 голов.
    • По неофициальной информации, сумма трансфера составит 100 миллионов евро, еще 47 миллионов мадридский клуб выплатит в качестве бонусов.

    Источник: Официальный фейсбук Эдена Азара

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71515
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru