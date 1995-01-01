Полузащитник Эден Азар опубликовал пост в своем фейсбуке, в котором подвел итоги выступления за «Челси». Игрок продолжит карьеру в «Реале», официальная презентация футболиста пройдет 13 июня в Мадриде.

«Моим друзьям из «Челси» и семье.

Вы знаете, что я перейду в «Реал». Не секрет, что с детства моей мечтой было играть за них. Я старался не отвлекать себя и команду во время сложного периода, когда в медиа появлялись спекуляции и слухи, особенно в последние шесть месяцев.

Теперь клубы договорились обо всем. Надеюсь, вы понимаете, что я должен начать новую главу – так же, как и любой из вас должен начать, когда у вас возникает возможность воплотить мечту. Покинуть «Челси» – это пока самое большое и сложное решение в моей карьере. Теперь все открыто, и я хотел бы заявить об одной вещи, которая очевидна для меня, – я наслаждался каждым моментом в «Челси» и никогда не думал покидать клуб и не покинул бы его ради другой команды.

Мне был 21 год, когда я пришел сюда, так что я вырос как человек и как игрок с вами. Вы помогли мне стать капитаном сборной Бельгии. Конечно, были сложные моменты – для команды в целом и для меня лично. Это профессиональный футбол. Но футбол для меня – это держать мяч в ногах, играть матчи и наслаждаться каждым моментом. Мое сообщение тем, кто просит у тренера совет – играйте в футбол и веселитесь.

Когда мы не играли хорошо, я пытался показать максимум, и это происходило благодаря вышей потрясающей поддержке. Дух борьбы, желание и отказ когда-либо бросать все – это часть культуры «Челси», и это исходит от вас.

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Прежде чем я уйду, я хочу поблагодарить всех в клубе за их огромные усилия. Со всеми своими бывшими коллегами мы попрощаемся в нужное время, но я должен поблагодарить мистера Абрамовича и его персонал за то, что они помогли мне воплотить не одну, а две мечты. Первая – стать игроком «Челси», вторая – стать игроком «Реала».

Я желаю каждому из вас всего самого лучшего, мои друзья», – написал Азар.