«Реал» завершит трансфер Менди на следующей неделе. Его сумма составит 55 миллионов

По информации ESPN, «Реал» завершит трансфер из «Лиона» левого защитника Ферлана Менди на следующей неделе.

Как утверждает источник, сумма сделки составит 55 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, что француз прошел медосмотр перед переходом в мадридский клуб, но «Реал» попросил игрока провести дополнительное более углубленное медицинское обследование из-за проблем с бедром.

В минувшем сезоне Менди принял участие в 44-х матчах «Лиона» во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

«Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром