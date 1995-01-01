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    «Реал» завершит трансфер Менди на следующей неделе. Его сумма составит 55 миллионов

    По информации ESPN, «Реал» завершит трансфер из «Лиона» левого защитника Ферлана Менди на следующей неделе.

    Как утверждает источник, сумма сделки составит 55 миллионов евро.

    Ранее СМИ сообщили, что француз прошел медосмотр перед переходом в мадридский клуб, но «Реал» попросил игрока провести дополнительное более углубленное медицинское обследование из-за проблем с бедром.

    В минувшем сезоне Менди принял участие в 44-х матчах «Лиона» во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    «Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6294

      KLIM777 24 минуты назад

      глупый трансфер. У реала и так на левом фланге защиты есть два игрока. Этот Менди не дорос еще до топ клубов

      0
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      Рейтинг: +2537

      Yev 1 час назад

      Да, после новостей о Чайке и Черноморце, такие суммы вообще космос. Даже не надо знать о ком идёт речь.

      0
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