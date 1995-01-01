Исполнительный директор УЕФА: «У Петербурга отличная заявка на финал ЛЧ, у которой есть шансы на победу»

Стадион «Зенита» «Газпром Арена» имеет шансы получить право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом рассказал исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен.

«Газпром Арена» подала заявку вместе с мюнхенской «Альянц Ареной», принадлежащей «Баварии». Победитель будет назван в сентябре этого года.

«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», – сказал Каллен.

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