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    Исполнительный директор УЕФА: «У Петербурга отличная заявка на финал ЛЧ, у которой есть шансы на победу»

    Стадион «Зенита» «Газпром Арена» имеет шансы получить право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом рассказал исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен.

    «Газпром Арена» подала заявку вместе с мюнхенской «Альянц Ареной», принадлежащей «Баварии». Победитель будет назван в сентябре этого года.

    «У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», – сказал Каллен.

    Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Санкт-Петербурге

    Вице-премьер Голодец: «Санкт-Петербург заслужил провести финал ЛЧ. Стадион на Крестовском – один из лучших в мире»

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +741

      Den Bull 26 минут назад

      Было бы отлично!Мы готовы!)

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      Рейтинг: +10591

      bset 43 минуты назад

      Скандальная арена, какие-то заоблачные суммы, странная конструкция крыши, которая фиг знает сколько открывается по времени - это да. Но при всем при этом в Санкт-Петербурге теперь есть одна из лучших арен в мире, был в городе - отличная доступность (2 современные станции метро на острове), возможность играть в плохую погоду с закрытой крышей, комфортные условия для болельщиков. Надо по максимуму такую арену использовать. ЧЕ, финал ЛЧ. Дальше больше. Молодцы!

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