Вице-премьер Голодец: «Санкт-Петербург заслужил провести финал ЛЧ. Стадион на Крестовском – один из лучших в мире»

Вице-премьер России Ольга Голодец выразила поддержку намерению Санкт-Петербурга провести финал Лиги чемпионов в 2021 году. Игра может пройти на стадионе на Крестовском острове.

«Санкт-Петербург заслуживает проведения финала Лиги чемпионов. Стадион «Санкт-Петербург» – один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира.

Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне. Совет ФИФА только подтвердил это, признав ЧМ-2018 лучшим за всю историю. Безусловно, такие события дают дополнительный положительный импульс развитию спорта в стране», – сказала политик «Известиям».

«Санкт-Петербург» принимал матч за третье место чемпионата мира-2018.