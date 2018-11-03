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    Вице-премьер Голодец: «Санкт-Петербург заслужил провести финал ЛЧ. Стадион на Крестовском – один из лучших в мире»

    Вице-премьер России Ольга Голодец выразила поддержку намерению Санкт-Петербурга провести финал Лиги чемпионов в 2021 году. Игра может пройти на стадионе на Крестовском острове.

    «Санкт-Петербург заслуживает проведения финала Лиги чемпионов. Стадион «Санкт-Петербург» – один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира.

    Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне. Совет ФИФА только подтвердил это, признав ЧМ-2018 лучшим за всю историю. Безусловно, такие события дают дополнительный положительный импульс развитию спорта в стране», – сказала политик «Известиям».

    «Санкт-Петербург» принимал матч за третье место чемпионата мира-2018.

    Источник: «Известия»

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    03.11.2018 06:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 19:22

      Может и заслужил ,но все решит УЕФА.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 ноября 2018, 14:13

      сидела бы дома???? чё за хрень бабу поставили за футболом следить

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > KLIM777 3 ноября 2018, 20:06

      18 мая 2018 отвечает по культуре и спорта . а говоришь никто не ставил ?????????

      1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 3 ноября 2018, 13:42

      Хорошая попытка Голодец,но за тебя голосовать я всё равно не буду

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > GoldPlayFIFARus9 3 ноября 2018, 15:06

      Это не выборная должность, расслабься.))

      2
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Bivaliy67 3 ноября 2018, 17:26

      Я расслаблен. Она чиновник, и вечно на своей должности не будет находится. Её ответ нужен был ей для самопиара

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss 3 ноября 2018, 13:38

      Урина Открытая имени дизертира из Римской армии может тоже хочет финал ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 3 ноября 2018, 10:36

      если дадут

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      Рейтинг: +3609

      александр п 3 ноября 2018, 09:23

      Не знаю лучший ли,но самый дорогой это точно.Можно смело присваивать звание Откат-Арена.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > александр п 3 ноября 2018, 11:53

      Отнють не самый дорогой (смотри вику) в мире, но один из самых технологичных. А технологии стоят своих денег. Хотя кому-то нравится холод, жара, ветер, снег и дождь на трибунах, но мы уже живём в 21 веке всё ж таки. Стадион в Санкт-Петербурге это стадион нового поколения и сравнивать его с другими в России смешно.

      2
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      Рейтинг: +94

      нБратишка > александр п 3 ноября 2018, 11:56

      так же говорили когда Неву в гранит одевали.
      точь в точь -

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      Рейтинг: +3609

      александр п > нБратишка 3 ноября 2018, 12:14

      Так в те времена воровали так,что дым коромыслом.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > александр п 3 ноября 2018, 14:01

      лучший ли не знает , а про то как воруют - знает больше всех , вывод или бухгалтер или балабол .

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      Рейтинг: +3609

      александр п > smersh45 3 ноября 2018, 14:45

      Чего не знаю,о том не сужу.Каким он местом лучший?Крытые стадионы уже несколько десятилетий существуют.А то что смета там превышена в несколько раз только балаболы не знают.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > александр п 3 ноября 2018, 20:32

      Во первых, не "крытый", а с раздвижной крышей, выкатным полем и обогревом в холодное время.
      Во вторых,начальная смета была для другого проекта, а потом проект переделали из-за ЧМ, чтобы провести полуфинал. В добавок рубль упал за это время.
      Таки ты и балабол. Слышал звон, а не знаешь сути.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДВС 3 ноября 2018, 20:45

      Ты ври,да не завирайся.Раздвижная крыша и выкатное поле были заложены сразу в проект.И что там переделали под ЧМ?

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 3 ноября 2018, 09:13

      А Ольга Голодец - самый лучший вице-премьер в мире.
      Сказано-сделано.Ждем подтверждения из УЕФА.

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