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    Медведев: «Хотим, чтобы «Газпром Арена» стала центром притяжения. В следующем году мы превысим посещаемость в 50 тысяч»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб планирует увеличить количество болельщиков на домашних матчах в 2020 году.

    В сезоне-2018/19 петербуржцы стали лидерами по средней посещаемости – 48 244 зрителя. В общей сложности на матчах «Зенита» побывали 1 миллион 119 тысяч 896 человек. Команда завоевала чемпионство.

    «Мы хотим, чтобы наша арена стала центром притяжения. У нас рекордная посещаемость в России – 48 тысяч зрителей. Более того, это выше средней посещаемости любой лиги мира, включая Англию.

    В следующем году мы превысим планку в 50 тысяч, тем более, мы будем играть в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

    Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб

    Медведев – о рекорде посещаемости: «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +346

      Randy Ram 2 минуты назад

      В Сан Сиро как бы повыше посещаемость - матчи Интера

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      Рейтинг: +773

      Derzkiy1 8 минут назад

      Хорошо когда в городах есть такие команды, Нижний 4-5 по численности населения , а команды нету ..... но при такой говно команде 15000+ посещаемость

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