Медведев: «Хотим, чтобы «Газпром Арена» стала центром притяжения. В следующем году мы превысим посещаемость в 50 тысяч»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб планирует увеличить количество болельщиков на домашних матчах в 2020 году.

В сезоне-2018/19 петербуржцы стали лидерами по средней посещаемости – 48 244 зрителя. В общей сложности на матчах «Зенита» побывали 1 миллион 119 тысяч 896 человек. Команда завоевала чемпионство.

«Мы хотим, чтобы наша арена стала центром притяжения. У нас рекордная посещаемость в России – 48 тысяч зрителей. Более того, это выше средней посещаемости любой лиги мира, включая Англию.

В следующем году мы превысим планку в 50 тысяч, тем более, мы будем играть в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

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