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    Медведев – о рекорде посещаемости: «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться»

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клубу удалось установить рекорд посещаемости РПЛ по итогам сезона-2018/19, и рассказал о дальнейших планах.

    Петербуржцы досрочно завоевали золотые медали чемпионата России.

    «Главный спортивный итог сезона заключается в том, что мы стали чемпионами. Но помимо этого мы очень горды рекордами в области посещаемости. Наши игры посетили 1 199 896 человек. Называю число так точно, потому что для нас каждый болельщик дорог, мы очень гордимся всеми. А если посчитать ещe два хоккейных матча и концерт группы «Ленинград», это 1 364 832 зрителя! Мы будем продолжать такую практику, проводить концерты. В декабре на «Газпром Арене» проведeм теннисные матчи с участием мировых звeзд. Будут и другие разнообразные события.

    А так, мы установили рекорд средней посещаемости в РПЛ – 48 244 зрителя на матче, что выше средней посещаемости во всех ведущих европейских лигах. В Германии – 43 тысячи, в Англии – 38 тысяч, в Испании – 26 тысяч, в Италии – 23 тысячи, во Франции – 22,7 тысячи. То есть «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться.

    У нас в стране множество новых отличных стадионов, построенных к ЧМ-2018, на них тоже любят ходить на футбол. В Ростове было более 30 тысяч зрителей, хотя игра ничего не решала ни для «Ростова», ни для «Зенита». Ещe Москва, Калининград, Самара, Саранск, Сочи, который вернулся в Премьер-лигу. Везде прекрасные арены. Важно, чтобы болельщики поддерживали свои команды независимо от занимаемых ими мест, и тогда мы будем бить рекорды посещаемости не только на клубном уровне, но и на уровне чемпионата по сравнению с ведущими европейскими лигами. Поэтому призываю всех покупать абонементы на следующий сезон. А «Зенит» замахнeтся в следующем сезоне на рекордный уровень в 50 тысяч. Думаю, мы его побьeм.

    Хотел бы сказать также по поводу новшеств на стадионе. У нас сегодня функционировали два новых экрана, всего их стало четыре. Также появилась круговая медиаплатформа, на которой были чемпионские лозунги, благодарность футболистам. Отличный программный комплекс, который позволяет использовать медиапространство в полном объeме. Сегодня был экспериментальный день, всe сработало очень хорошо, все довольны – зрители, спонсоры, которые видят, как они представлены. Всe это будет развиваться. Скоро будет принято решение по месту проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Надеюсь, наша заявка победит. Но все эти новшества сделаны для наших болельщиков.

    За счeт чего удалось добиться таких результатов в короткое время? Очень непросто входить в клуб в середине сезона, но в «Зените» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб, хорошая администрация. Было приятно со всеми работать. Все новые вещи получили поддержку и были осуществлены. Клуб будет развиваться и в дальнейшем», – сказал Медведев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +710

      Den Bull 27 минут назад

      Без нормальных условии для болел не будет больше посещаемости,а так можно было бы и под 60 довести.

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      Рейтинг: +162

      za logiku 38 минут назад

      1 город - 1 команда, к этому стремиться? Не ужели он не понимает за счёт чего этот результат!?

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