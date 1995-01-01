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    Быстров: «Вовлеченность Галицкого в процесс мешает тренерам»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров вспомнил период карьеры в «Краснодаре» и рассказал о президенте клуба Сергее Галицком.

    – Зачем вас позвали в «Краснодар»?

    – «Краснодар» тогда еще был в начале пути. Возможно, приглашая известного футболиста, хотели привлечь к себе внимание. Если в первом сезоне я 19 матчей провел, то потом все меньше и меньше. Вдобавок травмы замучили, дважды мышцу рвал, долго восстанавливался. Хотя медицинский штаб там великолепный. Спасибо врачам, массажистам и реабилитологам, что три года меня терпели.

    – В «Краснодаре» тепло прощаются с игроками. Накануне последнего матча Перейры и Каборе выстригли на поле футболки с их номерами. В прошлом сезоне то же самое было с Гранквистом и Жоаузинью. Как провожали вас?

    – Эти ребята внесли огромный вклад в успехи клуба. А я… Наверное, Сергей Николаевич Галицкий думал, что я только деньги в кассе получал. Еще за год до окончания контракта понял – в клубе на меня не рассчитывают. Концовка вообще получилась скомканной. Едва залечил травму пятки, как по ней Лаборде на первой же тренировке засадил. Шалимов говорит: «Осталось две-три игры, ты на больничном, сидеть здесь нет смысла». Отправился с командой на выезд в Питер и обратно в Краснодар уже не вернулся. Через пару дней позвонил Галицкий: «Ой, а я и не знал, что ты уехал…»

    – Федор Смолов сообщил, что спорил с Галицким о роли форварда при прострелах с фланга. У вас с хозяином «Краснодара» памятные диалоги были?

    – Я любил с ним подискутировать на футбольные темы. Но быстро убедился – Галицкого не переспоришь. Он из тех людей, кто всегда настаивает на своем.

    – Почему у Шалимова там не получилось?

    – С чего вы взяли? Что у Шалимова не получилось по сравнению с другими тренерами «Краснодара»? Или вы ждали золотых медалей, прямого попадания в Лигу чемпионов? С какой стати? Неважно, кто тренер. Главный там – Галицкий!

    – Продолжите фразу: «Для борьбы за золото «Краснодару» нужно…»?

    – Время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится. Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлеченность Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя!

    • Владимир Быстров выступал в составе «Краснодара» с 2014 по 2017 год.
    • В 2018-м полузащитник завершил игровую карьеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +137

      RdAMR10 18 минут назад

      Ну как бы Галицкий и сделал Краснодар таким каким мы его и знаем, один из лучших владельцев в нашем футболе и единственный кто делает так как выращивают футболистов в Европе, на мой взгляд только Евгений Леонорович может конкурировать в этом вопросе и то чуть чуть не дотягивает, только два клуба в нашей стране можно назвать, Краснодар=Галицкий, ЦСКА=Гинер, других клубов таких нет

      0
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      Рейтинг: +1272

      Александ1982 20 минут назад

      Сергею Галицкому респект и уважение, человек который для команды сделал все, чудесный стадион, школа, клуб!! таких людей побольше бы!!!

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      Рейтинг: +151

      Васьок86 37 минут назад

      невовлеченность гораздо хуже

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