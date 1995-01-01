Быстров: «Вовлеченность Галицкого в процесс мешает тренерам»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров вспомнил период карьеры в «Краснодаре» и рассказал о президенте клуба Сергее Галицком.

– Зачем вас позвали в «Краснодар»?

– «Краснодар» тогда еще был в начале пути. Возможно, приглашая известного футболиста, хотели привлечь к себе внимание. Если в первом сезоне я 19 матчей провел, то потом все меньше и меньше. Вдобавок травмы замучили, дважды мышцу рвал, долго восстанавливался. Хотя медицинский штаб там великолепный. Спасибо врачам, массажистам и реабилитологам, что три года меня терпели.

– В «Краснодаре» тепло прощаются с игроками. Накануне последнего матча Перейры и Каборе выстригли на поле футболки с их номерами. В прошлом сезоне то же самое было с Гранквистом и Жоаузинью. Как провожали вас?

– Эти ребята внесли огромный вклад в успехи клуба. А я… Наверное, Сергей Николаевич Галицкий думал, что я только деньги в кассе получал. Еще за год до окончания контракта понял – в клубе на меня не рассчитывают. Концовка вообще получилась скомканной. Едва залечил травму пятки, как по ней Лаборде на первой же тренировке засадил. Шалимов говорит: «Осталось две-три игры, ты на больничном, сидеть здесь нет смысла». Отправился с командой на выезд в Питер и обратно в Краснодар уже не вернулся. Через пару дней позвонил Галицкий: «Ой, а я и не знал, что ты уехал…»

– Федор Смолов сообщил, что спорил с Галицким о роли форварда при прострелах с фланга. У вас с хозяином «Краснодара» памятные диалоги были?

– Я любил с ним подискутировать на футбольные темы. Но быстро убедился – Галицкого не переспоришь. Он из тех людей, кто всегда настаивает на своем.

– Почему у Шалимова там не получилось?

– С чего вы взяли? Что у Шалимова не получилось по сравнению с другими тренерами «Краснодара»? Или вы ждали золотых медалей, прямого попадания в Лигу чемпионов? С какой стати? Неважно, кто тренер. Главный там – Галицкий!

– Продолжите фразу: «Для борьбы за золото «Краснодару» нужно…»?

– Время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится. Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлеченность Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя!