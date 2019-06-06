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    Marca: «Интер» хочет купить Начо

    Защитник «Реала» Начо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca.

    По информации источника, 29-летний испанец привлек внимание «Интера». В его трансфере заинтересован новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.

    Будущее Начо полностью зависит от него: если он захочет уйти – клуб его отпустит.

    • В сезоне-2018/19 Начо сыграл 30 матчей в составе «Реала» и сделал одну результативную передачу.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7928

      DeStar 26 минут назад

      Если реал подпишет менди. и уже подписал милитао, будет еще одриоссола, и основа рамос-варан-марсело-карвахаль. Нормально. Можно уже отпустить паренька,.. недавно ему было 23( а мне 20(

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