Marca: «Интер» хочет купить Начо

Если реал подпишет менди. и уже подписал милитао, будет еще одриоссола, и основа рамос-варан-марсело-карвахаль. Нормально. Можно уже отпустить паренька,.. недавно ему было 23( а мне 20(
Защитник «Реала» Начо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний испанец привлек внимание «Интера». В его трансфере заинтересован новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.
Будущее Начо полностью зависит от него: если он захочет уйти – клуб его отпустит.
- В сезоне-2018/19 Начо сыграл 30 матчей в составе «Реала» и сделал одну результативную передачу.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.