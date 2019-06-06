Marca: «Интер» хочет купить Начо

Защитник «Реала» Начо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний испанец привлек внимание «Интера». В его трансфере заинтересован новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.

Будущее Начо полностью зависит от него: если он захочет уйти – клуб его отпустит.