Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ пригласил Дзюбу в свой штаб

Режиссер Владимир Бортко, депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ прокомментировал тот факт, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в список предвыборного штаба его оппонента Александра Беглова.

В настоящее время Беглов временно исполняет обязанности губернатора города.

– Как вы вообще отнеслись к решению конкурента привлечь в штаб Семака?

– Никак. Я отношусь к «Зениту» под руководством Семака так: когда он чемпион, то хлопаю в ладоши, радуюсь и переживаю. Готов даже дилетантски обсуждать игру. А приход Семака в другую команду – да ради бога. Ну перешел и перешел. Ему там будет хорошо и замечательно.

– У вас не было мысли самому позвать его?

– Мне это в голову не приходило. Хотел бы, пришел бы, я так понимаю. А давайте Дзюбу позовем? Я официально зову Дзюбу к себе в штаб. Все.

– Серьезно?

– Да. Если Семак туда, то Дзюба ко мне.

– Вы не считаете, что со стороны Беглова Семак – запрещенный прием?

– В политике запрещенных приемов не бывает. Я не думаю, что тут что-то было нарушено.

– Но с этической точки зрения, Семак же человек совсем не из политики, понятно, что он витрина, которая ничего не будет делать.

– Эти вопросы нужно задавать моему оппоненту – господину Беглову. Звоните ему.

«Фонтанка»: Семак вошел в в предвыборный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Беглова