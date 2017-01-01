Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ пригласил Дзюбу в свой штаб

    Режиссер Владимир Бортко, депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ прокомментировал тот факт, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в список предвыборного штаба его оппонента Александра Беглова.

    В настоящее время Беглов временно исполняет обязанности губернатора города.

    – Как вы вообще отнеслись к решению конкурента привлечь в штаб Семака?

    – Никак. Я отношусь к «Зениту» под руководством Семака так: когда он чемпион, то хлопаю в ладоши, радуюсь и переживаю. Готов даже дилетантски обсуждать игру. А приход Семака в другую команду – да ради бога. Ну перешел и перешел. Ему там будет хорошо и замечательно.

    – У вас не было мысли самому позвать его?

    – Мне это в голову не приходило. Хотел бы, пришел бы, я так понимаю. А давайте Дзюбу позовем? Я официально зову Дзюбу к себе в штаб. Все.

    – Серьезно?

    – Да. Если Семак туда, то Дзюба ко мне.

    – Вы не считаете, что со стороны Беглова Семак – запрещенный прием?

    – В политике запрещенных приемов не бывает. Я не думаю, что тут что-то было нарушено.

    – Но с этической точки зрения, Семак же человек совсем не из политики, понятно, что он витрина, которая ничего не будет делать.

    – Эти вопросы нужно задавать моему оппоненту – господину Беглову. Звоните ему.

    «Фонтанка»: Семак вошел в в предвыборный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Беглова

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +498

      rash1959 1 час назад

      Пошла дзюба по рукам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4914

      prezent2017 1 час назад

      Тёма, не ходи к коммуняком, дзюбёнышем станешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      GermanVo 1 час назад

      Из выборов какую-то клоунаду делают. Ещё Панина к себе в команду позовите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2605

      Viper for CSKA 1 час назад

      Дзюбиньо - прям вылитый коммунист) Хотя и от партии одно название осталось, давно пора слово "Коммунистическая" из названия убирать. Меньшевики-евразисты под красными флагами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4914

      prezent2017 > Viper for CSKA 1 час назад

      Да с чего ты взял, что он коммуняка? Миллионер долларовый, 3 ляма в год! Коммунякам надо постесняться его приглашать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Фанат Рубина 1 час назад

      пиарится как может, щас зенитовских глоров за себя поставит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Кирзачи у Дзюбы уже есть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30374

      MaxRnD 2 часа назад

      Мы великие таланты,
      но понятны и просты,
      мы певцы и музыканты,
      акробаты и шуты

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3914

      Агасфер 2 часа назад

      Молодец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1358

      Snek 2 часа назад

      абасрацца, главная футбольная новость мира!
      чо там с кокошей и мамаем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30374

      MaxRnD > Snek 2 часа назад

      Они свою нишу уже обозначили (застолбили место в малине)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13002

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Забавно б****! Чего тут ещё скажешь???...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru