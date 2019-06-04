«Фонтанка»: Семак вошел в в предвыборный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Беглова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в список предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Помимо Семака в эту компанию вошли: директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Василий Волобуев.