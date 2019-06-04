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    «Фонтанка»: Семак вошел в в предвыборный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Беглова

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в список предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

    Помимо Семака в эту компанию вошли: директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Василий Волобуев.

    • «Зенит» ушел в отпуск до 14 июня.
    • Планируется, что команда соберется в Санкт-Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1723

      Черкизовский Кот 6 минут назад

      Беглов... Фамилия может однажды стать говорящей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      Фанат Рубина 22 минуты назад

      Ребят ставьте + мне в этот коммент кто не будет голосовать за ЕДРОсов!
      интересно сколько тут людей против них!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +863

      Миша13 > Фанат Рубина 17 минут назад

      Однако хитрожопый)) плюс за то что ты против Жуликов и воров..

      1
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      Рейтинг: +12978

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Футбол "вне политики!" Даже не сомневайтесь!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      ARMANi-SPARTAK 1 час назад

      Давайте друзья голосуйте за единороссов. И так живем хер поймешь как . Добивайте сами себя

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      diadushka 1 час назад

      Семак мог бы остаться достойный человеком, но решил прогнуться...............

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      Фанат Рубина 1 час назад

      все делает едино3-14оссия чтобы казачка кремлевского выбрали, щас фанатики зенитовские побегут за биглова голосовать. который потом питер обворует вместе с путиным и медлведевым и их компанией

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +922

      almanev 1 час назад

      А че у нас за ЕдРо еще кто-то голосовать собирается?

      4
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      Рейтинг: +29406

      portero > almanev 1 час назад

      главное как посчитать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6842

      ALeX-161-rus > portero 26 минут назад

      Сталин говорил:
      "В капиталистических странах неважно за кого люди проголосуют,главное,как посчитают."

      0
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      Рейтинг: +863

      Миша13 1 час назад

      Жаль конечно..но думаю у Богданыча просто не было выбора.Но всё равно..голосовать за этого кремлевского сказочного......позорно..

      4
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      Рейтинг: +29406

      portero > Миша13 1 час назад

      просьба Миллера личная наверное была. отказать невозможно.

      0
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      Рейтинг: +863

      Миша13 > portero 40 минут назад

      Там всё намного больше...деньги на покупки,команда,люди из обслуги которые сидят на Семаке,большая семья..

      0
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      Рейтинг: +323

      Звезда запаса 1 час назад

      Пиар-ход кандидата и не более.

      1
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      Рейтинг: +1742

      diadushka > Звезда запаса 1 час назад

      для кандидата - да! для Семака - позор

      3
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      Рейтинг: +87

      Евгеша777 1 час назад

      **********. Партия сказочного...

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