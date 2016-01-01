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    «Лилль» отказался продавать «Ювентусу» Габриэля за 22 миллиона

    «Лилль» отклонил предложение «Ювентуса» в размере 22 миллиона по центральному защитнику Габриэлю, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

    21-летний футболист дебютировал в первой команде французского клуба 30 сентября 2018 года.

    • В минувшем сезоне бразилец принял участие в 17-ти матчах «Лилля» во всех турнирах и забил один гол.
    • Контракт Габриэля рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2918

      dinar7777dinar 2 часа назад

      х у ентус все думает подешевле урвать ! кто вам за такие деньги отдаст перспективных игроков? идиоты !

      -1
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      Рейтинг: +501

      Juve1897 > dinar7777dinar 2 часа назад

      Долбохасан, тебе перечислить скольких бесплатно забирали? Херню не неси не смеши людей клоун

      1
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      Рейтинг: +914

      Dizayner > Juve1897 2 часа назад

      не обращай внимания, этот эксперт в области унитазов затычка во все дырки))

      0
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      Рейтинг: +914

      Dizayner > dinar7777dinar 2 часа назад

      динарко как тебе принтер твой с конте? )) ты запасись валерьянкой на весь сезон, мало не покажется, когда в очередной раз юве будет нагибать твой принтер во все дыры))

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      Рейтинг: +2918

      dinar7777dinar > Juve1897 1 час назад

      Денег все вложили в петуха . Взяли топ просто трансферы джан ни о чем , матьюди старьё , щас опять супер трансфер бесплатно предпенсионный возраст Рэмзи да ещё и сломанный . Супер супер. Ты кусок Дебила ещё и пишешь тут . А перин 12 Лямов в рассрочку хахахаха ))) все деньги на петуха . И без него сериал куплен а лч так и не было и не будет .

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      Рейтинг: +2918

      dinar7777dinar > Dizayner 1 час назад

      Петушок до успехов миланских клубов даже если они и были давненько твоему ху ее тусу ещё пахать и пахать это не покупать сериал .

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