«Лилль» отказался продавать «Ювентусу» Габриэля за 22 миллиона

«Лилль» отклонил предложение «Ювентуса» в размере 22 миллиона по центральному защитнику Габриэлю, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

21-летний футболист дебютировал в первой команде французского клуба 30 сентября 2018 года.