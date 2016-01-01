«Лилль» отказался продавать «Ювентусу» Габриэля за 22 миллиона

х у ентус все думает подешевле урвать ! кто вам за такие деньги отдаст перспективных игроков? идиоты !
«Лилль» отклонил предложение «Ювентуса» в размере 22 миллиона по центральному защитнику Габриэлю, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.
21-летний футболист дебютировал в первой команде французского клуба 30 сентября 2018 года.
- В минувшем сезоне бразилец принял участие в 17-ти матчах «Лилля» во всех турнирах и забил один гол.
- Контракт Габриэля рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.