Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Сантуш: «Роналду – гений от футбола»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы своей команды над Швейцарией в полуфинальном матче Лиги наций похвалил нападающего Криштиану Роналду.

    «Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола», – сказал Сантуш.

    • Роналду оформил хет-трик в этом матче.
    • В финале Лиги наций сборная Португалии сыграет с победителем пары Голландия – Англия.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru