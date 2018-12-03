Сантуш: «Роналду – гений от футбола»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы своей команды над Швейцарией в полуфинальном матче Лиги наций похвалил нападающего Криштиану Роналду.

«Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола», – сказал Сантуш.